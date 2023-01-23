Естонія висилає посла Росії та планує закрити Фінську затоку

23 січня Кремль заявив про видворення естонського дипломата

Естонія висилає посла Росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня. Про це повідомляє МЗС Естонії у Twitter.

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«Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії», – говориться в повідомленні.

Також уряд Естонії збирається ввести прибережну «прилеглу зону» у Фінській затоці, яка дозволить перекрити російське судноплавство по ній. Це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії, заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

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«Прилегла зона – це морська зона, прилегла до територіального моря, яка може бути встановлена внутрішньодержавним правом, і де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів», - пояснив лектор юридичного факультету Тартуського університету Олександр Лотт.

Нагадаємо, 23 січня в МЗС Росії було викликано Посла Естонії Лайдре. Йому заявлено рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади. Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.