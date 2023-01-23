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Естонія висилає посла Росії та планує закрити Фінську затоку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Естонія висилає посла Росії та планує закрити Фінську затоку
фотоз відкритих джерел

23 січня Кремль заявив про видворення естонського дипломата

Естонія висилає посла Росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня. Про це повідомляє МЗС Естонії у Twitter.

«Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії», – говориться в повідомленні.

Також уряд Естонії збирається ввести прибережну «прилеглу зону» у Фінській затоці, яка дозволить перекрити російське судноплавство по ній.  Це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії, заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

«Прилегла зона – це морська зона, прилегла до територіального моря, яка може бути встановлена внутрішньодержавним правом, і де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів», - пояснив лектор юридичного факультету Тартуського університету Олександр Лотт.

Нагадаємо, 23 січня в МЗС Росії було викликано Посла Естонії Лайдре. Йому заявлено рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади. Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Теги: Естонія посол росія посольство протест

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