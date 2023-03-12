Лукашенко прибув із візитом до Ірану

Білоруський диктатор проведе переговори із президентом Ібрагімом Райсі

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану. У нього заплановано переговори із президентом Ібрагімом Райсі. Про це пише «БелТа».

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Відомо, що це третій візи Лукашенко до Тегерану, попередній був 17 років тому. Білоруський диктатор та Райсі обговорять розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.

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Окрім цього за підсумками переговорів має бути «підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу».

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Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити «дружні стосунки». У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.