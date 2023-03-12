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Лукашенко прибув із візитом до Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко прибув із візитом до Ірану
Білоруський диктатор та Райсі обговорять розвиток двосторонніх відносин країн
фото: belta.by

Білоруський диктатор проведе переговори із президентом Ібрагімом Райсі

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану. У нього заплановано переговори із президентом Ібрагімом Райсі. Про це пише «БелТа».

Відомо, що це третій візи Лукашенко до Тегерану, попередній був 17 років тому. Білоруський диктатор та Райсі обговорять розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.

Окрім цього за підсумками переговорів має бути «підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу».

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Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити «дружні стосунки». У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.

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Теги: Олександр Лукашенко диктатор переговори

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