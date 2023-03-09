Наслідки ракетних атак по Україні, Лукашенко ввів смертну кару. Головне за 9 березня

У ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Росіяни використали ту кількість ракет, яку виготовляють протягом місяця

Ракетний удар по Києву та на Львівщину, наслідки вибухів у Святошинському та Голосіївському районах,Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні, МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС, як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн. Ці та інші події 9 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Ракетний удар по Києву: поліція показала наслідки

РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва. Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих

П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували

НАТО важко збагнути логіку війни в Україні. В Альянсі не до кінця розуміють ситуацію. Про це заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. «У НАТО не розуміють, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень», – зазначив він.

Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну

Через рік після вторгнення Росії в Україну війна стимулювала глобальні зусилля з виробництва більшої кількості ракет, танків, артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Однак лише деякі країни рухаються так швидко, як Південна Корея, до збільшення виробництва зброї.

МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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Лукашенко ввів смертну кару для чиновників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 9 березня, підписав Закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн

Після Революції Гідності образ Тараса Шевченка в інформаційному спротиві став значно сильнішим. Він відображав і військову міць, і незламність українців.