Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі

Cмертна кара в Білорусі застосовувалася і раніше. Саме тому республіка не є членом Ради Європи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який останнім часом зробив низку різких заяв на адресу України, підписав закон про страту для чиновників та військових Республіки Білорусь (РБ) за державну зраду.

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На мій погляд, такий крок має кілька аспектів.

По-перше, слід нагадати, що Лукашенко не є легітимним президентом. Його не визнала значна частина європейської, світової спільноти. Тому це рішення має обмежений вплив. Хоча в законодавстві Білорусі при режимі, який існує, найвища міра покарання буде застосовуватися – тут немає сумнівів.

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По-друге, смертна кара в Білорусі застосовувалася і раніше. Саме тому республіка не є членом Ради Європи.

По-третє, я не бачу прямого зв’язку між білорусько-українськими відносинами та запровадженням страти в РБ за держзраду. Це радше бажання лукашенка гнати весь істеблішмент під одну руку. Щоби всі сиділи, як миші під віником, і особливо не смикалися.

Важливо також розуміти, що навіть перший випадок застосування цієї нової норми законодавства – страти людини за держзраду – може обернутися бумерангом для самого лукашенка та когось із його оточення. Після зміни влади у Білорусі. Подібних прикладів вистачало в європейській історії інших диктаторів.