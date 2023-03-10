Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу

Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу. Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

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«Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби – до 20 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи, передбачені указом, проводяться збройними силами Республіки Білорусь на плановій основі. «Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву», – додали у пресслужбі.

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Нагадаємо, Лукашенко 9 березня підписав Закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі.

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