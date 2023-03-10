Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу
фото з відкритих джерел

Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу. Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

«Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби – до 20 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи, передбачені указом, проводяться збройними силами Республіки Білорусь на плановій основі. «Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо,  Лукашенко 9 березня підписав Закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі. 

Читайте також: Лукашенко остаточно перетворився на раба Путіна

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко закон президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив
7 березня, 17:44
Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі «Мачулищі» взяли на себе білоруські партизани
Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
7 березня, 15:43
Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
3 березня, 09:31

Політика

Іран та Саудівська Аравія виходять на новий рівень дипломатичних відносин
Іран та Саудівська Аравія виходять на новий рівень дипломатичних відносин
Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу
Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу
Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна
Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна
Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»
Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»
Парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів
Парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
13K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
11K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
8483
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Сьогодні, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Сьогодні, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту