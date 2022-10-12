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Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони
Макрон не уточнив, який тип зброї буде переданий Києву
фото AFP

Франція поставить Україні радари, комплекси та зенітні ракети для захисту українців від атак безпілотників

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони. Про це Макрон заявив під час виступу на телебаченні.

«Ми збираємося поставити радари, комплекси та ракети зенітні для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників», – заявив президент.

Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Україна просила у Франції комплекс ППО SAMP-T. Його було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році.

Нагадаємо, Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії. 

Також Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».

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Теги: допомога ЗСУ Україна Еммануель Макрон війна

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