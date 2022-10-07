Франція надасть Україні нові гармати «Цезар»: заява Макрона

Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар». Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час пресконференції після завершення засідання саміту ЄПС.

«Ми знаходимося в обговоренні цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових «Цезарів», – сказав Макрон.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору», – зазначив французький президент. Він додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання – продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.