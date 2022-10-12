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Франція посилить військову присутність у Східній Європі

Альона Боженко
glavcom.ua
Франція посилить військову присутність у Східній Європі
Франція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі
фото із відкритих джерел

Франція додатково розмістить винищувачі Rafale в Литві

Франція розгорне додаткові сили для зміцнення «оборонної позиції» НАТО в Східній Європі на тлі війни в Україні. Про це повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню, передає AFP.

Рішення Еммануеля Макрона «зміцнити нашу оборонну позицію на східному фланзі Європи» буде прийнято в рамках зобов’язань Франції щодо НАТО, сказав Лекорню під час засідання колегії в Сенаті країни 

Франція відповідає за операції НАТО в Румунії, де в даний час налічується близько 350 солдат разом з бельгійськими та голландськими підрозділами. Цю кількість буде подвоєно в листопаді, і країна також надішле десяток бронетранспортерів і близько 10 бойових танків Leclerc.

Міністр також зауважив, що буде додаткове розміщення винищувачів Rafale в Литві. А в Естонії наступного року планують розгорнуто підрозділ легкої піхоти чисельністю близько 100 солдатів на додаток до 300 французьких військовослужбовців, які вже там дислокуються.

Нагадаємо, Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії. 

Також Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».

Теги: міністр Франція НАТО Україна війна

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