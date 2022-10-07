Франція створює фонд закупівлі зброї для України

Ведуться переговори, зокрема з Данією, про постачання Україні більш високоточних артилерійських гармат Caesar

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п’ятницю, що Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії. Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав після саміту ЄС у Празі, пише zn.ua.

«Ми створюємо цей спеціальний виділений фонд спочатку зі 100 мільйонами євро, щоб дозволити придбати обладнання, яке ми вже поставили, і яке ми продовжимо робити щодо озброєнь, тобто оборонних», – сказав Макрон.

Він додав, що ведуться переговори, зокрема з Данією, про постачання Україні більш високоточних артилерійських гармат Caesar на додаток до 18-ти, які вона вже поставила.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Французький та український лідери обговорили кремлівські спроби анексії української території та викрадення росіянами гендиректора Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, 30 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція рішуче засуджує незаконну анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України.