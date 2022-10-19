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Міністр Мадагаскару втратив посаду через засудження війни РФ проти України – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Мадагаскару втратив посаду через засудження війни РФ проти України – Reuters
фото: Reuters

Вторгнення Росії в Україну поставило багато африканських країн у незручне дипломатичне становище

Міністр закордонних справ Мадагаскару був звільнений з посади за осуд організованих Росією «референдумів» та анексію чотирьох частково окупованих регіонів України. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, міністра Річарда Рандріамандрата було звільнено за те, що був одним із тих, хто проголосував на підтримку України. Зі 193 членів Генеральної Асамблеї 143 країни проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вісімнадцять із 35 країн, які утрималися під час голосування минулого тижня, були африканськими.

Агентство повідомляє, що вторгнення Росії в Україну цього року поставило багато африканських країн у незручне дипломатичне становище. Багато хто з них має складну історію відносин із Заходом та колишнім Радянським Союзом, а також важливі економічні зв'язки з Росією. Вони значною мірою уникали приймати чийсь бік у війні, що засмучувало деякі західні країни.

Раніше Мадагаскар завжди утримувався під час різних голосувань щодо резолюцій, пов'язаних із війною в Україні. Уряд говорив про нейтралітет та неприєднання з цього питання.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Теги: війна росія анексія Африка суверенітет нейтралітет незалежність

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