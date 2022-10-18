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Війна не проблема: «Укргазвидобування» заявляє про рекордні темпи буріння

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна не проблема: «Укргазвидобування» заявляє про рекордні темпи буріння
Свердловини дають найбільший ефект для компенсації природних втрат
фото з відкритих джерел

Українські буровики демонструють рекордні показники буріння

Незважаючи на війну, українські буровики демонструють рекордні показники буріння та добової проходки.

«Укрбургаз» у вересні досягнув рекордного показника буріння нових свердловин – 30,222 тисячі метра, повідомляє Укргазвидобування, пише Кореспондент.

«Більш того, у вересні буровики також встановили рекорд з добової проходки – 1 504 метри», – зазначили у компанії.

«З початком війни нам довелося призупинити більшість виробничих операцій. Але вже за місяць, разом з успіхами військових, ми почали активно їх відновлювати. Буріння стало ключовим фокусом, адже саме нові свердловини дають найбільший ефект для компенсації природних втрат і приросту видобутку вуглеводнів», – заявив в. о. гендиректора компанії Олександр Романюк.

Нагадаємо, на Львівщині запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. куб. м газу на добу.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

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Теги: Україна Укргазвидобування війна

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