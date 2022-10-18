Коли закінчиться війна: головний розвідник спрогнозував сценарії поразки РФ

«Програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації»

Росія та її керівництво розуміє, що війну їм не виграти. Обидві так звані вежі Кремля (два крила прибічників влади РФ – ред.) помітили, що справи погані, однак у них різняться думки, як з цієї ситуації виходити. Про це розповів начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю «Обозревателю».

«Одна гілка прибічників російського диктатора Володимира Путіна розуміє чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, якщо їх переможуть. Тому зараз з’явилася нова теза, до речі, її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво Росії: наше головне завдання не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти, посил саме цей. Я з ним тут погоджуюсь: програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації», – сказав Буданов.

Якщо у внутрішньому протистоянні в державі-терористці переможе гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що «все це було помилкою». Війська відійдуть назад, за адмінкордон 91-го року і перевантажать якось відносини з усім світом. Інша частина розуміє, що в будь-якій конфігурації їм, у кращому разі, загрожує солідний тюремний термін, тому для них продовження війни – питання особистого виживання.

«Однак кінцівка війни буде – в будь-якому з цих варіантів – однакова. Це видозмінення РФ», – сказав головний розвідник України.

На думку Буданова, в кінці весни війна має закінчитись.

«До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року. Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію», – прогнозує генерал-майор.

Російська Федерація має багато територіальних проблем, це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це розсиплеться, вважає Буданов.

Нагадаємо, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Магалецький вважає: не потрібно розглядати РФ як щось єдине ціле. Рветься там, де тонко, і є певні ключі, які цей ненасильницький процес можуть пришвидшити.