Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»

Російські окупанти знову атакують Україну дронами-камікадзе

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що світ зіткнувся з першою війною дронів. Про це Маск написав у своєму Twitter.

«Перша війна дронів», – написав він, прокоментувавши таким чином повідомлення про появу безпілотників над українськими містами.

18 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс надасть Україні сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими атакує Росія.

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.