Головна Країна Політика
search button user button menu button

Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»
Маск заявив про першу у світі війну дронів
фото: Ringo H.W. Chiu/AP

Російські окупанти знову атакують Україну дронами-камікадзе

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що світ зіткнувся з першою війною дронів. Про це Маск написав у своєму Twitter.

«Перша війна дронів», – написав він, прокоментувавши таким чином повідомлення про появу безпілотників над українськими містами.

Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів» фото 1

18 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс надасть Україні сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими атакує Росія.

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск росія війна Tesla SpaceX

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
Вчора, 18:37
Це фото було зроблене у травні під час бою у селі Шендриголово, де розгорнули зв'язок за лічені хвилини у прихованому місці
Україна має негайно укласти угоду з Маском
16 жовтня, 19:19
Банкова відреагувала на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink
Банкова з гумором відреагувала на рішення Маска щодо фінансування Starlink
16 жовтня, 05:16

Політика

Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»
Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»
Росія – військово-політичний банкрут: звернення Зеленського (відео)
Росія – військово-політичний банкрут: звернення Зеленського (відео)
Новий командувач армією РФ бідкається, що окупанти втрачають важливий напрямок
Новий командувач армією РФ бідкається, що окупанти втрачають важливий напрямок
Росіяни планують затопити Херсонщину? Оголошена евакуація
Росіяни планують затопити Херсонщину? Оголошена евакуація
Сотні станцій перешкод: НАТО допоможе Україні боротися з ворожими дронам
Сотні станцій перешкод: НАТО допоможе Україні боротися з ворожими дронам
Коли закінчиться війна: головний розвідник спрогнозував сценарії поразки РФ
Коли закінчиться війна: головний розвідник спрогнозував сценарії поразки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
152K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
140K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
124K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
88K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
56K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту