Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні

Для армії РФ в Україні росіян закликали зібрати балалайки

Людей просять приносити баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, а також балалайки

Міністерство оборони РФ оголосило про збір музичних інструментів для мобілізованих та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. На даний момент відомо про пункти збору в Санкт-Петербурзі. Інформація опублікована на сайтах та групах муніципальних структур.

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«Міністерством оборони Російської Федерації організовано роботу зі збору та передачі музичних інструментів <…> мобілізованим, військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання, які не мають професійної музичної освіти», – йдеться в повідомленнях.

У відомстві наголосили, що музичні інструменти потрібні для підняття бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги, а також морально-психологічного розвантаження. Серед інструментів, які можна здати: баяни, акордеони, губні гармошки, гітари та балалайки.

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Також у Міноборони РФ уточнили, що інструменти передаються на безоплатній основі.

Нагадаємо, українські війська минулої доби ліквідували ще 380 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 94 140 військових.