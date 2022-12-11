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На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд
Окупанти неодноразово били тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації
фото з відкритих джерел

На Луганщині окупанти силоміць доставляють чоловіків до військкоматів для мобілізації

Задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти посилили заходи примусової мобілізації. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, у Хрустальному збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

У Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.

«Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ росіяни розсилають смс-повідомлення абонентам мобільної мережі «лугаком» із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин», – розповів Гайдай.

Як інформував Генштаб ЗСУ, протягом 10 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Андріївки, Червонопопівки, Житлівки і Білогорівки.

Окупанти обстріляли Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву, що розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Також повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області, ймовірно, планують залучити до бойових дій дітей. Зокрема, у так званій ЛНР замість канікул для учнів 8-их та 10-их класів організували «курс молодого бійця».

 

Теги: війна росія окупанти мобілізація Луганщина

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