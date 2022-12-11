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Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Окупанти зазнали в Україні значних втрат
фото з відкритих джерел

Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 94 140 військових

Українські війська минулої доби ліквідували ще 380 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 94 140 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано;
  • танків – 2942 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 5920 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од.,
  • засоби ППО – 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів –264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од.,
  • спеціальна техніка – 167 (+0).
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати фото 1

Нагадаємо, триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

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Теги: Бахмут війна втрати Генштаб

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