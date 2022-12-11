Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 94 140 військових
Українські війська минулої доби ліквідували ще 380 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 94 140 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано;
- танків – 2942 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 5920 (+3) од.,
- артилерійських систем – 1928 (+1) од.,
- засоби ППО – 211 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів –264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од.,
- спеціальна техніка – 167 (+0).
Нагадаємо, триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.
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