Мирне врегулювання війни: країни G7 зробили заяву

G7 зробили заяву щодо війни в Україні

Лідери країн Великої сімки (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) заявляють, що Україна сама повинна визначати, яким має бути мирне урегулювання війни у майбутньому. Про це йдеться у заяві лідерів G7, ухваленій сьогодні в Ельмау (Німеччина).

«Ми налаштовані допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність, обороняти себе і обирати своє власне майбутнє. Це залежить від України, щоб вирішувати стосовно майбутнього мирного урегулювання, вільного від зовнішнього тиску або впливу», – наголошується у заяві.

Лідери Великої сімки відзначають, що продовжать координувати зусилля з метою задоволення термінових потреб України стосовно військової і оборонної техніки.

Також вони продовжать координувати зусилля, щоб забезпечувати Україну матеріально-технічною, логістичною, розвідувальною і економічною підтримкою, а також проводити навчання для українських військових, щоб зміцнювати її Збройні сили.

«З метою життєздатного післявоєнного урегулювання, ми готові досягнути домовленостей разом з зацікавленими країнами та інституціями та Україною щодо стійких безпекових зобов'язань, аби допомогти Україні обороняти себе, убезпечити її вільне і демократичне майбутнє, і стримувати майбутню російську агресію», – наголошується у заяві.

Зокрема, вони заявляють про готовність надалі зміцнити стійкість України шляхом розширення співпраці в обміні розвідувальної інформації, в галузі інформаційної безпеки, а також морської безпеки.

«Ми продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів і розширювати нашу співпрацю у галузі енергетичної безпеки, захисту і безпеки ядерних матеріалів і об'єктів, у питаннях довкілля і використання водних ресурсів», – сказано у заяві.

Нагадаємо, лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

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