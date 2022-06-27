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    Політика

    Мирне врегулювання війни: країни G7 зробили заяву

    Країни&nbsp;G7: &laquo;Ми налаштовані допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність&raquo; - Мирне врегулювання війни: країни G7 зробили заяву
    Країни G7: «Ми налаштовані допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність»
    фото: С'юзен Уолш / AP

    G7 зробили заяву щодо війни в Україні

    Лідери країн Великої сімки (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) заявляють, що Україна сама повинна визначати, яким має бути мирне урегулювання війни у майбутньому. Про це йдеться у заяві лідерів G7, ухваленій сьогодні в Ельмау (Німеччина).

    «Ми налаштовані допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність, обороняти себе і обирати своє власне майбутнє. Це залежить від України, щоб вирішувати стосовно майбутнього мирного урегулювання, вільного від зовнішнього тиску або впливу», – наголошується у заяві.

    Лідери Великої сімки відзначають, що продовжать координувати зусилля з метою задоволення термінових потреб України стосовно військової і оборонної техніки.

    Також вони продовжать координувати зусилля, щоб забезпечувати Україну матеріально-технічною, логістичною, розвідувальною і економічною підтримкою, а також проводити навчання для українських військових, щоб зміцнювати її Збройні сили.

    «З метою життєздатного післявоєнного урегулювання, ми готові досягнути домовленостей разом з зацікавленими країнами та інституціями та Україною щодо стійких безпекових зобов'язань, аби допомогти Україні обороняти себе, убезпечити її вільне і демократичне майбутнє, і стримувати майбутню російську агресію», – наголошується у заяві.

    Зокрема, вони заявляють про готовність надалі зміцнити стійкість України шляхом розширення співпраці в обміні розвідувальної інформації, в галузі інформаційної безпеки, а також морської безпеки.

    «Ми продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів і розширювати нашу співпрацю у галузі енергетичної безпеки, захисту і безпеки ядерних матеріалів і об'єктів, у питаннях довкілля і використання водних ресурсів», – сказано у заяві.

    Нагадаємо, лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

    Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

    Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

    Також лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

    Теги: росія окупанти США Німеччина НАТО санкції саміт війна Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    Мирне врегулювання війни: країни G7 зробили заяву