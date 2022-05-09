Покарання буде. Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка

Велика сімка нагадала Лукашенку, що йому не уникнути відповідальності за допомогу Путіну у війні проти України

Наймогутніші країни світу нагадали білоруському диктатору, що він також є учасником війни проти України

Країни Великої сімки нагадали самопроголошеному президенту Білорусі про майбутнє покарання, яке чекає на нього за участь у війні, яку Росія веде на території України. Заяву про це опублікувала пресслужба Білого дому.

Великі країни нагадали Олександру Лукашенку, що він також є причетним до російської агресії проти України. «Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Путіна та архітекторів і спільників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, за їхні дії відповідно до міжнародного права», – пояснила заява Великої сімки.

Для покарання хазяїна Кремля та його поплічників, зокрема, і білоруського диктатора, Велика сімка пообіцяла усіляко підтримати поточну роботу із розслідування та збору доказів злочинів, вчинених в Україні.

Велика сімка нагадала, що таку роботу провадять кілька організацій – Міжнародний кримінальний суд, незалежна слідча комісія, уповноважена Радою з прав людини ООН , та місія експертів ОБСЄ.

Нагадаємо, що російські війська входили до України і з білоруської території. Також рашистські літаки, які бомбили українські міста, злітали із аеродромів у Білорусі.

Сам Олександр Лукашенко у середині квітня заявляв Володимиру Путіну, що завжди буде поруч, як би не складалася ситуація у війні проти України.

А уже на початку травня білоруський диктатор зробив вигляд, нібито не в курсі про перебіг «спецоперації» – мовляв, не дуже заглиблений у цю «проблему».