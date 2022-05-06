Нові санкції проти Росії: Велика сімка зробила несподівану пропозицію Україні, – ЗМІ

Країни з наймогутнішими світовими економіками можуть запровадити нові санкції проти Росії під День перемоги

Лідери країн Великої сімки обговорять нові санкції проти Росії у несподіваній компанії. До обговорення антиросійських санкцій, пише видання Bloomberg, долучиться Україна.

Люди, знайомі із планами лідерів країн G7, зазначають, що такі переговори відбудуться у неділю, 8 травня.

За неофіційною інформацією, Велика сімка запросила до онлайн-обговорення нових антиросійських санкцій президента Володимира Зеленського. Скоріш за все, Зеленський візьме участь у цих переговорах.

Видання, із посиланням на власні джерела, стверджує, що США та союзники наполягають на ухваленні нових санкцій проти країни-агресора перед урочистостями («військовим парадом», – наголосили в Bloomberg) 9 травня, коли Росія святкує День перемоги.

Саме для координації та, можливо, остаточного ухвалення чергового пакету санкцій проти Росії великі держави і збираються 8 травня провести онлайн-переговори.

Нагадаємо, що за останні дні у світі сталося кілька резонансних подій, пов’язаних із санкційними обмеженнями Росії, керівників путінського режиму та його системотворчих бізнесменів.

Так, за інформацією ЗМІ, У Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.

Японія запровадила нові санкції проти РФ, заморозивши активи 140 громадян країни-агресора.

Євросоюз, як стало відомо, збирається запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

А металургійний холдінг «Євраз», який є одним із найбільших бізнес-активів олігарха Романа Абрамовича (і виготовляє майже усі залізничні колеса в Росії), потрапив під санкції Великої Британії.

Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, мовляв, санкції з Росії знімуть лише після того, як вона підпише угоду з Україною. Це викликало бурхливу реакцію в російських соцмережах – дехто навіть іронічно запитав, «ми у наддержаві живемо чи на смітнику».