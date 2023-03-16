«Мирний план» Китаю суперечить Статуту ООН – Білий дім

Натомість «мирна» пропозиція Китаю відповідає інтересам Кремля

Пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні відповідають інтересам Кремля та суперечать принципам, визначеними Статутом ООН. Вони передбачають, що сторони мають домовитися та припинити вогонь. На цьому під час своєї заяви на онлайн-брифінгу наголосив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це повідомляє Укрінформ.

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«Всі бачили план із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню», – зазначив Джон Кірбі.

За словами представника Білого дому, з одного боку, ця пропозиція звучить розумно. Однак, припинення вогню просто зараз фактично ратифікує захоплення українських територій російською армією.

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«По суті, це визнало би здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило би російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало би чергове порушення Статуту ООН», – сказав Кірбі

На його думку, Росія могла використати цей проміжок часу, аби підготуватися до нового наступу: посилити свої позиції та відновити сили.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що китайські компанії продавали російським військовим гвинтівки та бронежилети.