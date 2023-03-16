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Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
фото з відкритих джерел

Подоляк заявив, що не здивований поведінкою ООН

Організація об’єднаних націй просякнута російськими грошима. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк заявив, що не здивований поведінкою ООН. Адже якої об'єктивності можна очікувати від організації, якщо заступник генсеку ООН – генерал-лейтенант спецслужб Росії Володимир Воронков, який відповідає за напрямок «боротьби з тероризмом».

«Ми з вами розуміємо що таке міжнародні інституції. На жаль, вони просякнуті російськими грошима, російським впливом і часто виступають неформальними лобістами Росії чи пробують замаскувати злочини, які скоює Росія», – наголосив Подоляк.

Також радник керівника Офісу президента зауважив, що це стосується не лише ООН, а й інших міжнародних організацій. Після перемоги України потрібно буде домагатися їхнього переформатування.

При цьому Подоляк підкреслив, що геноцид та воєнні злочини російських військових зафіксовані – є дуже багато доказів в рамках кримінальних справ. Тому потрібно буде дочекатися Міжнародного кримінального суду чи спеціального трибуналу.

Нагадаємо, комісія ООН заявила, що не виявила доказів вчинення Росією геноциду в Україні.

Теги: ООН війна росія окупанти

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