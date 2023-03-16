МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»

У Росії вважають, що досягнуть погодження «зернової угоди» дипломатичним, переговорним методом

«Зернова угода» продовжена на 60 днів, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Про це пише агенція Интерфакс.

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«Так, на 60 ми продовжили операцію. Угоду продовжили на 60 днів», – сказала вона під час брифінгу.

Так на прохання журналіста Захарова прокоментувала заяви представника ООН Стефана Дюжарріка, який нагадав, що текст угоди передбачає продовження на 120 днів.

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Відповідаючи на запитання про те, як російська сторона має намір домагатися виконання своєї частини угоди, Захарова сказала: «У нас метод зрозумілий: дипломатичний, переговорний і все, що з цим пов'язано. Ось цими методами ми і будемо діяти. Вони дають широкі можливості, сподіваємося, що призведуть до відповідного ефекту».

У понеділок у Женеві пройшли консультації з тематики зернової угоди за участю російської міжвідомчої делегації, заступника секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса та генерального секретаря Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребекі Грінспан. За підсумками консультацій заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Росія не має заперечень проти продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів.

ООН взяла до відома позицію РФ. Зернову угоду уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив. Дію ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, її термін дії спливає 18 березня.

Разом із цим, Анкара ініціювала переговори щодо продовження зернового коридору терміном на 120 днів відповідно до початкового варіанту угоди. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у бесіді з журналістами в парламенті країни.