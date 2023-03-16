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Китайські компанії продавали Росії гвинтівки й бронежилети – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китайські компанії продавали Росії гвинтівки й бронежилети – Politico
Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Постачання товарів із Китаю до Росії відбулось протягом червня-грудня 2022 року

Протягом 2022 року кілька китайських компаній включно з тією, яка пов’язана із владою країни, відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети. Про це повідомляє Politicо.

Зазначається, що постачання товарів із Китаю до Росії відбулось протягом червня-грудня 2022 року. Серед іншого, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії «Техкрим», яка співпрацює з російською державою та армією.

CQ-A, створені за зразком M16, але позначені як цивільні мисливські гвинтівки, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для дронів – акумулятори та камери – через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

Крім того, у грудні 2022 року Росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Раніше повідомлялося, що Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів.

Теги: Китай війна росія

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