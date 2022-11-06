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Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
Патріарх Кирило попередив про загрозу існування Росії
фото з відкритих джерел

Війну проти України Кирило назвав «междоусобной бранью»

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) заявив, що Росію чекає загибель через війну проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що Кирило освятив головний храм Росгвардії. Після освячення він виголосив цинічну промову. Мовляв, Росія зараз стикається з серйозними небезпеками, хоч насправді вона сама їх і створює.

Війну проти України Кирило назвав «междоусобной бранью».

«Країна віч-на-віч стикається з небезпеками, такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни. І сьогодні ми проходимо через такі небезпеки», – сказав він.

Раніше патріарх Кирило закликав росіян йти воювати та заявляв, що мобілізовані, які загинуть в Україні, потраплять до раю.

Нагадаємо, патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

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Теги: росія

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