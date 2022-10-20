Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила
фото з відкритих джерел

Санкції проти російського «духовного лідера» вводяться на п’ять років

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 жовтня, ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Серед тих, хто зазнає обмежень і патріарх Московський Кирило Гундяєв. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Але, на відміну від усіх решта, санкції проти російського «духовного лідера» вводяться на п’ять років.

Нагадаємо, фізичним та юридичним особам, що опинились у переліку:

  • блокують активи на території України;
  • обмежують торговельні операції;
  • обмежують або припиняють транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • анулюють ліцензії та інші дозволи, наявність яких необхідна для певного виду
  • діяльності, зокрема анулюються дозволи на користування надрами;
  • забороняють участь у приватизації, оренді держмайна;
  • позбавляють державних нагород України, інших форм відзначення;
  • анулюють офіційні візити;
  • припиняють культурні обміни, наукове співробітництво;
  • забороняють набуття у власність земельних ділянок.

Як повідомлялося, санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб.  Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів.

Нагадаємо, патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

Читайте також: Представники Московської церкви в Україні засвітилися на святкуванні анексії у Кремлі
Теги: санкції Російська православна церква в Україні транзит

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія із своєю віссю зла і терору знайде закономірний кінець на дні
Шантаж Путіна провалився. Світ лише посилюватиме санкції
Сьогодні, 13:29
Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій
Угорщина закликає ЄС скасувати санкції проти Росії
Сьогодні, 00:28
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Сьогодні, 13:56

Політика

ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 
ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 
Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила
Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила
Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ
Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку
Суд обирає ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід (наживо)
Суд обирає ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід (наживо)
До України приїхав президент Швейцарії
До України приїхав президент Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
28K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
13K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
11K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
11K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
11K
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту