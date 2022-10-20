Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила

Санкції проти російського «духовного лідера» вводяться на п’ять років

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 жовтня, ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Серед тих, хто зазнає обмежень і патріарх Московський Кирило Гундяєв. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Але, на відміну від усіх решта, санкції проти російського «духовного лідера» вводяться на п’ять років.

Нагадаємо, фізичним та юридичним особам, що опинились у переліку:

блокують активи на території України;

обмежують торговельні операції;

обмежують або припиняють транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України;

анулюють ліцензії та інші дозволи, наявність яких необхідна для певного виду

діяльності, зокрема анулюються дозволи на користування надрами;

забороняють участь у приватизації, оренді держмайна;

позбавляють державних нагород України, інших форм відзначення;

анулюють офіційні візити;

припиняють культурні обміни, наукове співробітництво;

забороняють набуття у власність земельних ділянок.

Як повідомлялося, санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб. Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів.

Нагадаємо, патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.