Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу

Латвійська православна церква просить у Москви про автокефалію

Собор Латвійської православної церкви звернувся до патріарха РПЦ Кирила щодо надання церкві автокефалії. Про це повідомляється на сайті церкви.

Собор підтримав внесення змін до статуту ЛПЦ і підписав звернення до Кирила про канонічне рішення статусу церкви.

За інформацією порталу bb.lv, делегати Собору розповіли, що прохання до Кирила про автокефалію «відправлять найближчим часом». Рішення підтримали 160 учасників Собору, проти виступив один.

Видання Delfi пише, що звернення до Кирила потрібне, щоб вихід із РПЦ був канонічним і не вважався розколом.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Після цього РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою.

Російська православна церква, пропри показовий демарш, який раніше начебто влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.