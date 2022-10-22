Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
Патріарх РПЦ Кирило підтримує злочини Путіна
фото з відкритих джерел

Латвійська православна церква просить у Москви про автокефалію

Собор Латвійської православної церкви звернувся до патріарха РПЦ Кирила щодо надання церкві автокефалії. Про це повідомляється на сайті церкви.

Собор підтримав внесення змін до статуту ЛПЦ і підписав звернення до Кирила про канонічне рішення статусу церкви.

За інформацією порталу bb.lv, делегати Собору розповіли, що прохання до Кирила про автокефалію «відправлять найближчим часом». Рішення підтримали 160 учасників Собору, проти виступив один.

Видання Delfi пише, що звернення до Кирила потрібне, щоб вихід із РПЦ був канонічним і не вважався розколом.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Після цього РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою.

Російська православна церква, пропри показовий демарш, який раніше начебто влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Читайте також: «Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)

 

Теги: церква Латвія РПЦ росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх РПЦ Кирило неодноразово висловлював свою підтримку російській армії
Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох
19 жовтня, 11:08
Дмитро Спасюк із Чорної Тиси загинув 7 жовтня у віці 26 років
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
18 жовтня, 19:48
Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі
СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії
12 жовтня, 11:52

Соціум

У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води
У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном
У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
28K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
27K
«Чий Крим?». Митрополит Павло повернувся в Україну та потрапив у скандал
24K
Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14
12K
Розбійники з великої дороги, або «Сильно лодку раскачивать не будем»
11K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця

Новини

Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту