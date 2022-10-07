Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна

В Росії будуть молитися на ювілей Путіна

Патріарх Московський Кирило Гундяєв благословив архієреїв, духовенство та віруючих промовити молитви за здоров'я президента РФ Володимира Путіна

Кирило Гундяєв закликає молитися за Путіна. У повідомленні, опублікованому на сайті Московського патріархату, йдеться, що 7 жовтня – у день, коли Путіну виповниться 70 років, Кирило закликає «здійснити старанну домашню молитву за здоров'я Глави Держави Російської».

8 жовтня – у день свята преподобного Сергія Радонезького – з благословення патріарха Московського і всієї Русі у храмах також прозвучить «особливе прохання про здоров'я президента Росії» та «виголосять багатоліття» Володимиру Путіну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.