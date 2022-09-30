Представники Московської церкви в Україні засвітилися на святкуванні анексії у Кремлі

Представники Московського патріархату, які побували сьогодні у Кремлі, відомі співпрацею з окупантами

Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Про їхню присутність у кремлівському палаці свідчать кадри з прямої трансляції заходу, який відбувся сьогодні.

Пантелеймон відомий своєю співпрацею з ватажками «ЛНР». Він допомагав російським загарбникам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну. Також відомо, що у травні він взяв участь у «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу – проти екстремізму та неонацизму», що проходила на окупованій території.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій удостоїв сану митрополита Луганського тодішнього архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеймона у червні 2019 року. На той час його нова єпархія вже була розташована на окупованій Росією території Луганської області.

Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон сьогодні побував у Кремлі

Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Раніше він агітував за «якнайшвидше проведення референдуму про приєднання до Росії».

Настоятель Свято-Саввинського монастиря Мелітополя архимандрит Іоанн взяв участь у святкуванні анексії у Кремлі

Водночас, як відомо, на оголошенні незаконної анексії українських територій був відсутній патріарх Російської православної церкви Кирило. Він, за даними російських ЗМІ, захворів на Covid-19.

Додамо, як стало відомо раніше, митрополита-втікача з ізюмської єпархії Єлисея, який співпрацював з колаборантами та втік до Ростовської області після звільнення Ізюма, предстоятель УПЦ МП Онуфрій навіть не відсторонив від посади, просто призначивши тимчасово виконувати обов’язки в ізюмській єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія (із сусідньої єпархії).

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.