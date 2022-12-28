МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки

В усьому нібито винна «натівська» цифрова зброя

Після початку війни в Україні зросла в рази кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів. І все через те, що «НАТО безконтрольно роздає цифрову зброю через Україну». Таку заяву зробили в МЗС держави-терористки Росії.

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Заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов у традиційній для роспропаганди манері повідомив, що «Україна становить загрозу в інформаційному полі».

«Це загрожує всьому світу непередбачуваними наслідками, Україна практично перетворилася на натовський інструмент, через який альянс проводить безконтрольну роздачу цифрової зброї», – бідкається російський чиновник.

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Сиромолотов пригрозив «непередбачуваними наслідками», причому не тільки для Росії, а й усієї міжнародної спільноти.

«Це загрожує непередбачуваними наслідками для всіх членів міжнародної спільноти. Сьогодні в прицілі Росія, а завтра на нашому місці може виявитися будь-яка інша неугодна Вашингтону держава», – переконаний він.

За інформацією російського МЗС, після початку російської військової операції в Україні кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів «зросла в рази».

«Їх фіксують переважно з країн Північної Америки та Євросоюзу», – уточнив дипломат держави-терористки.

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Нагадаємо, СБУ закликала українців долучитися до кіберфронту. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Тим часом білоруські кібер-партизани провели «тотальну атаку» на режим Лукашенка.

У той же час у Британії заявили, що країна «перебуває у стані холодної війни» через російські кібератаки. За словами начальник штабу оборони Британії, Путін допоміг країні зрозуміти, чому вона має модернізуватися.