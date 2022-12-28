Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки
Фото з відкритих джерел

В усьому нібито винна «натівська» цифрова зброя

Після початку війни в Україні зросла в рази кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів. І все через те, що «НАТО безконтрольно роздає цифрову зброю через Україну». Таку заяву зробили в МЗС держави-терористки Росії.

Заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов у традиційній для роспропаганди манері повідомив, що «Україна становить загрозу в інформаційному полі».

«Це загрожує всьому світу непередбачуваними наслідками, Україна практично перетворилася на натовський інструмент, через який альянс проводить безконтрольну роздачу цифрової зброї», – бідкається російський чиновник.

Сиромолотов пригрозив «непередбачуваними наслідками», причому не тільки для Росії, а й усієї міжнародної спільноти.

«Це загрожує непередбачуваними наслідками для всіх членів міжнародної спільноти. Сьогодні в прицілі Росія, а завтра на нашому місці може виявитися будь-яка інша неугодна Вашингтону держава», – переконаний він.

За інформацією російського МЗС, після початку російської військової операції в Україні кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів «зросла в рази».

«Їх фіксують переважно з країн Північної Америки та Євросоюзу», – уточнив дипломат держави-терористки.

Нагадаємо, СБУ закликала українців долучитися до кіберфронту. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Тим часом білоруські кібер-партизани провели «тотальну атаку» на режим Лукашенка.

У той же час у Британії заявили, що країна «перебуває у стані холодної війни» через російські кібератаки. За словами начальник штабу оборони Британії, Путін допоміг країні зрозуміти, чому вона має модернізуватися.

Теги: кібератака війна росія тероризм агресія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Голова міноборони та начальник розвідки Туреччини приїхали до Москви: деталі
Голова міноборони та начальник розвідки Туреччини приїхали до Москви: деталі
МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки
МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки
Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру
Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру
Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)
Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)
Німеччина керуватиме групою підвищеної готовності НАТО
Німеччина керуватиме групою підвищеної готовності НАТО
Росія йде шляхом СРСР: чому кремлівський режим вже програє
Росія йде шляхом СРСР: чому кремлівський режим вже програє

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
12K
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви
11K
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
9626
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
8426
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
8110
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту