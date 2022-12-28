МЗС Росії жаліється на численні українські кібератаки
В усьому нібито винна «натівська» цифрова зброя
Після початку війни в Україні зросла в рази кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів. І все через те, що «НАТО безконтрольно роздає цифрову зброю через Україну». Таку заяву зробили в МЗС держави-терористки Росії.
Заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов у традиційній для роспропаганди манері повідомив, що «Україна становить загрозу в інформаційному полі».
«Це загрожує всьому світу непередбачуваними наслідками, Україна практично перетворилася на натовський інструмент, через який альянс проводить безконтрольну роздачу цифрової зброї», – бідкається російський чиновник.
Сиромолотов пригрозив «непередбачуваними наслідками», причому не тільки для Росії, а й усієї міжнародної спільноти.
«Це загрожує непередбачуваними наслідками для всіх членів міжнародної спільноти. Сьогодні в прицілі Росія, а завтра на нашому місці може виявитися будь-яка інша неугодна Вашингтону держава», – переконаний він.
За інформацією російського МЗС, після початку російської військової операції в Україні кількість кібератак проти російських інформаційних ресурсів та інфраструктурних об'єктів «зросла в рази».
«Їх фіксують переважно з країн Північної Америки та Євросоюзу», – уточнив дипломат держави-терористки.
Нагадаємо, СБУ закликала українців долучитися до кіберфронту. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.
Тим часом білоруські кібер-партизани провели «тотальну атаку» на режим Лукашенка.
У той же час у Британії заявили, що країна «перебуває у стані холодної війни» через російські кібератаки. За словами начальник штабу оборони Британії, Путін допоміг країні зрозуміти, чому вона має модернізуватися.
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