СБУ закликає українців долучитися до кіберфронту

Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту

Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів. Із таким закликом до українців звернулась Служба безпеки.

«За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено», – кажуть у Службі.

А від сьогодні у чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.

Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

«Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту «Кіберфронт». Зупинимо російські війська разом – на нашій землі і в нашому кіберпросторі!», – закликають в СБУ.

Як відомо 25 лютого хакери міжнародної групи Anonymous оголосили війну Росії за її агресію проти України. Після цього вони зламали сайти Кремля, міноборони РФ та низки російських державних структур та чиновників.