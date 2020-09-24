Білоруські кібер-партизани оголосили про «тотальну атаку» на режим Лукашенка



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У жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів

Хакери поінформували, що «тотально атакуватимуть» режим Лукашенка з 24 по 30 вересня

Білоруські хакери оголосили про тотальну атаку на режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться в телеграм-каналі «Кібер Партизани».

Хакери поінформували, що «тотально атакуватимуть» режим Лукашенка з 24 по 30 вересня.

Вони додають, що спеціально не публікують попередження, щоб не зірвати свій план дій.

Зазначається, що в жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.