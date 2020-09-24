  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Білоруські кібер-партизани оголосили про «тотальну атаку» на режим Лукашенка

    • Розсилка
    У жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів - Білоруські кібер-партизани оголосили про «тотальну атаку» на режим Лукашенка
    У жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів

    Хакери поінформували, що «тотально атакуватимуть» режим Лукашенка з 24 по 30 вересня

    Білоруські хакери оголосили про тотальну атаку на режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться в телеграм-каналі «Кібер Партизани».

    Хакери поінформували, що «тотально атакуватимуть» режим Лукашенка з 24 по 30 вересня.

    Вони додають, що спеціально не публікують попередження, щоб не зірвати свій план дій.

    Зазначається, що в жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів.

    Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

    Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

    Білорусь Олександр Лукашенко Естонія держава Литва Україна опозиція хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies