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На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові
Військові Азербайджану та Вірменії ведуть обстріл зі стрілецької зброї
фото ілюстративне

Режим припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією порушено

На кордоні між Азербайджаном і Вірменією увечері 10 травня було порушено режим припинення вогню. Про це повідомляють збройні сили обох країни, звинувачуючи одна одну в провокації.

Так, міноборони Азербайджану заявляє, що ввечері 10 травня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району інтенсивно обстріляли з різних видів стрілецької зброї протилежні позиції Азербайджанської Армії, навмисно здійснивши провокацію.

Внаслідок прицільного вогню було тяжко поранено в голову військовослужбовця надстрокової дійсної військової служби азербайджанської армії. Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до військово-медичного закладу.

У напрямку вірменських позицій підрозділами азербайджанської армії були вжиті заходи у відповідь.

«Вся відповідальність за цю навмисне провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», - заявило міноборони Азербайджану.

Уранці 11 травня стрілянина в обох напрямках триває.

Міноборони Вірменії повідомляє, що збройні сили Азербайджану рано-вранці розпочали артобстріл позицій вірменської армії у напрямку села Сотк Гегаркунікської області. Через обстріл з вірменського боку поранено трьох військових.

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Теги: війна Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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