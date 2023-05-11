На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові

Військові Азербайджану та Вірменії ведуть обстріл зі стрілецької зброї

Режим припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією порушено

На кордоні між Азербайджаном і Вірменією увечері 10 травня було порушено режим припинення вогню. Про це повідомляють збройні сили обох країни, звинувачуючи одна одну в провокації.

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Так, міноборони Азербайджану заявляє, що ввечері 10 травня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району інтенсивно обстріляли з різних видів стрілецької зброї протилежні позиції Азербайджанської Армії, навмисно здійснивши провокацію.

Внаслідок прицільного вогню було тяжко поранено в голову військовослужбовця надстрокової дійсної військової служби азербайджанської армії. Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до військово-медичного закладу.

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У напрямку вірменських позицій підрозділами азербайджанської армії були вжиті заходи у відповідь.

«Вся відповідальність за цю навмисне провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», - заявило міноборони Азербайджану.

Уранці 11 травня стрілянина в обох напрямках триває.

Міноборони Вірменії повідомляє, що збройні сили Азербайджану рано-вранці розпочали артобстріл позицій вірменської армії у напрямку села Сотк Гегаркунікської області. Через обстріл з вірменського боку поранено трьох військових.