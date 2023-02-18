Мюнхенська безпекова конференція. Вірменія та Азербайджан дали ляпас Путіну

Росія, яка була традиційним учасником переговорів між ворогуючими країнами, відсторонена

Вірменія та Азербайджан провели переговори зі Сполученими Штатами в Мюнхені. Це перша зустріч між лідерами країн Південного Кавказу з жовтня на тлі загострення напруженості в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що після переговорів обидві сторони заявили про прогрес у мирній угоді.

Але на наступній панельній дискусії на тему «Побудова безпеки на Південному Кавказі» глави двох держав продемонстрували, наскільки далеко одна від одної залишаються дві сторони щодо Нагірного Карабаху, блокади Лачинського коридору та напрямку майбутніх переговорів.

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«Я вважаю, що Азербайджан і Вірменія повинні продемонструвати, що перехід від тривалого протистояння, взаємної ненависті і ворожнечі повинен закінчитися», – сказав Алієв під час панелі.

Примирливий тон зійшов нанівець, коли він звинуватив Вірменію в окупації азербайджанських земель протягом майже 30 років.

«Азербайджан прийняв політику помсти», – сказав Пашинян.

Як відомо, напруга серйозно загострилася через двомісячну блокаду Лачинського коридору - єдиного сухопутного шляху, що дає Вірменії прямий доступ до Нагірного Карабаху.

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Нагадаємо, 6 жовтня у Празі на полях саміту Європейського політичного співтовариства зустрілися президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Згодом у Вірменії відбулися мітинги з вимогами, щоб країна вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) після рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном. Громадяни Вірменії звинувачували російську владу у ненадійності як союзника.

Зазначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.