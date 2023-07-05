Напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі

У Балтійському морі знаходяться кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі збільшена присутність кораблів союзників у Балтійському морі. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Литви Гедрюс Пременяцкас, передає LRT.

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«ВМС розподіляють свої можливості, щоб заповнити певні нішеві потреби під час того ж саміту у Вільнюсі. А в нашому регіоні, безумовно, збільшилася присутність кораблів союзників у Балтійському морі, вони забезпечують насамперед спостереження за повітряним простором, спостереження за ситуацією у морі та взаємодію», - сказав Пременяцкас.

За його словами, кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».

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Кількість кораблів не розголошується, але, за словами командувача, у Балтійському морі знаходяться кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі. «В той чи інший час цих кораблів може бути дещо більше або менше, і це основний розгорнутий потенціал», - сказав командувач ВМС Литви.

Останнім часом присутність кораблів у Балтійському морі постійно активізована, проте у зв'язку з майбутнім самітом НАТО концентрація вище.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі, який проходитиме 11-12 липня, охоронятимуть 3 тис. литовських військовослужбовців і ще тисяча військових із країн Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжено ще на рік.

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У Вільнюсі на саміті НАТО союзники ухвалять рішення про посилення підтримки України в довгостроковій перспективі, зміцнення політичних зв'язків і зближення України з НАТО.