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Столтенберг анонсував гарні новини для України напередодні саміту НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг анонсував гарні новини для України напередодні саміту НАТО
Генсек повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів «дуже хорошу» розмову із Зеленським
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У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки України

У Вільнюсі на саміті НАТО союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів «дуже хорошу» розмову з президентом України Володимиром Зеленським. «Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО», – йдеться у повідомленні.

Столтенберг зауважив, що у Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер Швеції Ульф Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО.
Як повідомлялося, Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проектів.

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Теги: НАТО Україна

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