Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО

Президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО. Про це інформує The Telegraph.

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Після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великобританії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО.

Повідомляється, що 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік до осені 2024 року повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.

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Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Видання The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Байден і фон дер Ляєн встановили «міцний зв’язок» за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню інше джерело.

«Кажуть, що тепер президентка Єврокомісії покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну», – пише видання.

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Під час приватних розмов фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.

Водночас джерело відзначає, стратеги Білого дому бачать можливість «перехопити ї«» після виборів до Європарламенту, які пройдуть у наступному році.

Як повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік.

Нагадаємо, що про те, що Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО, стало відомо декілька тижнів тому. За цей час союзники сподівались дійти згоди щодо кандидатури наступника.

Генсеку НАТО, хто б не зайняв цю посаду, у найближчій перспективі належить з одного боку підтримувати єдність країн-членів Альянсу в підтримці України, з іншого – не допустити ескалації, яка б призвела до війни з Росією.

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