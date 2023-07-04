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Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО
Північноатлантична рада продовжила повноваження Єнса Столтенберга
фото з відкритих джерел

Єнс Столтебнерг перебуватиме на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік. Про це він написав у Twitter.

Столтенберг заявив, що пишається тим, що члени Альянсу вирішили продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року.

«Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи», – зазначив Столтенберг.

Зазначимо, що колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.

Нагадаємо, що про те, що Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО, стало відомо декілька тижнів тому. За цей час союзники сподівались дійти згоди щодо кандидатури наступника.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так і не зміг отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Генсеку НАТО, хто б не зайняв цю посаду, у найближчій перспективі належить з одного боку підтримувати єдність країн-членів Альянсу в підтримці України, з іншого – не допустити ескалації, яка б призвела до війни з Росією.

Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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