Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
У Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання «Щит Союзу-2023»
Міністерство оборони Білорусі вкотре заявило, що не збирається воювати на боці Росії проти України, а військові навчання проводять для оборони своєї країни. Про це заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, якого цитує «Белта».
«У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину», – заявив Хренін.
При цьому, він в черговий раз підтвердив, що у 2023 році у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання «Щит Союзу-2023».
«Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією вчення «Щит Союзу-2023». Знання про досвід та аналіз сучасних військ будуть також включені до нього», – зазначив Хренін.
Як повідомлялося, Білорусь налагоджує виробництво складових частин снарядів для ствольної артилерії.
Нагадаємо, у Білорусі режим диктатора Олександра Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати».
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