Режим Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню  

Режим Лукашенка боїться навіть пісень про свободу

«Батько наш – Бандера, Україна – мати» у сусідів тепер під забороною

У Білорусі режим диктатора Олександра Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати». Про це пишуть правозахисники з організації «Вясна».

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Таке рішення ухвалив так званий суд Залізничного району Гомеля 14 листопада.

Крім того, у верхній палаті парламенту Білорусії – Раді Республіки – обговорили пропозицію внести до законів поправки про позбавлення громадянства «противників чинної влади», що залишили країну, за причетність до екстремізму або заподіяння тяжкої шкоди державі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в білоруських тюрмах на політв’язнів чіпляють жовті мітки.

До слова, у Білорусі ОМОН затримав 40-річного жителя Речиці, який проїжджаючи трасою з машини показав середній палець у бік колони військової техніки РФ.

Як відомо, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.