Білорусь налагоджує виробництво складових частин снарядів для ствольної артилерії

Влада Білорусі хоче виробляти на території своєї країни частини для снарядів калібрів 152 мм і 122 мм

Влада Білорусі шукає можливість налагодити в себе виробництво складових частин снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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За даними ГУР, влада Білорусі хоче виробляти на території своєї країни частини для снарядів калібрів 152 мм і 122 мм та перейти в майбутньому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122 мм, 220 мм і 300 мм з імпортних складових.

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У зв’язку з цим на 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. За даними української розвідки, перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до кольорів снарядів і тари, що використовується для їхнього пакування.

Зазначимо, Білорусь та Іран не відправляли свої війська на війну проти України, але фактично стали її співучасниками через допомогу російським військам.

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Нагадаємо, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників. Бланки мають бути надруковані до 31 грудня.

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