ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)

Безпечно здатися в полон до ЗСУ, можна зателефонувавши на гарячу лінію державного проекту України «Хочу жити»

Відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин

Генштаб ЗСУ опублікував відео, у якому українські захисники звернулися до військовослужбовців об’єднаного угруповання військ республіки Білорусь та РФ.

«Військовослужбовці Репсубліки Білорусь, якщо вас все ж змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу. Заглушіть двигуни, розведіть зброю, підійміть білі прапори та дочекайтесь зустрічі з представниками командування ЗСУ», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин. Генштаб зазначає, що білорусам, які відмовляться воювати проти України нададуть можливість телефонувати рідним, а також цілодобовий доступ до інтернету.

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«Будемо вдячні за це. У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого, вільного повернення на територію Республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України в спеціально обладнаних військових містечках. Ми забезпечимо вас необхідними побутовими умовами, харчування те медичним обслуговуванням згідно з нормами ЗСУ», – додали військові.

Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування, можна зателефонувавши на гарячу лінію державного проекту України «Хочу жити»: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористайтесь чат-ботом «Хочу жити» https://t.me/spasisebyabot.

До слова, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.

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