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ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)
Безпечно здатися в полон до ЗСУ, можна зателефонувавши на гарячу лінію державного проекту України «Хочу жити»
фото ілюстративне

Відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин

Генштаб ЗСУ опублікував відео, у якому українські захисники звернулися до військовослужбовців об’єднаного угруповання військ республіки Білорусь та РФ.

«Військовослужбовці Репсубліки Білорусь, якщо вас все ж змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу. Заглушіть двигуни, розведіть зброю, підійміть білі прапори та дочекайтесь зустрічі з представниками командування ЗСУ», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин. Генштаб зазначає, що білорусам, які відмовляться воювати проти України нададуть можливість телефонувати рідним, а також цілодобовий доступ до інтернету.

«Будемо вдячні за це. У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого, вільного повернення на територію Республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України в спеціально обладнаних військових містечках. Ми забезпечимо вас необхідними побутовими умовами, харчування те медичним обслуговуванням згідно з нормами ЗСУ», – додали військові.

Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування, можна зателефонувавши на гарячу лінію державного проекту України «Хочу жити»: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористайтесь чат-ботом «Хочу жити» https://t.me/spasisebyabot.

До слова, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.

Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Україна

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