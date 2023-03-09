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Наступні місяці на фронті стануть вирішальними – директор ЦРУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступні місяці на фронті стануть вирішальними – директор ЦРУ
фото: Генштаб

Вільям Бернс: «Росіяни навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви»  

Наступні пів року стануть вирішальними у розв’язаній Росією війні. Але російські загарбники не здатні здійснити значні стратегічні прориви. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, слова якого наводить кореспондентка News Nation Кейлі Маєр.

«Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року», – йдеться у заяві.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін вибирає більш довгостроковий шлях. На думку Бернса, Путін подвоїв ставки та переконаний, що він може змусити час працювати на нього. Російський диктатор також вважає, що він може виснажити західних партнерів України. «Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США мають надати всю можливу допомогу», – закликав Бернс.

Нагадаємо, розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз .

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Теги: ЦРУ диктатор військові путін розвідка

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