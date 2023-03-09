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Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн

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Ірина Федорів glavcom.ua
Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн
У цей день, 9 березня 1814 року, народився Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний
фото з відкритих джерел

Тарас Григорович – захисник і бунтар

Після Революції Гідності образ Тараса Шевченка в інформаційному спротиві став значно сильнішим. Він відображав і військову міць, і незламність українців.

До дня народження Шевченка Рух «Чесно», який веде онлайн-виставку «Інфоспротив», зібрав графіті, картини, мурали та марки із зображенням письменника.

Участь Шевченка у Революції Гідності

Шевченко відігравав особливу роль і під час Революції Гідності. Так, у лютому 2014-го на Грушевського художник під псевдонімом Соціопат створив графіті із зображенням Кобзаря-майданівця.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 1

Коли власник магазину вирішив витерти артефакт Революції зі стін будівлі, йому розгромили вітрину, і врешті графіті відновили. Поряд з Шевченком серед «Ікон Революції» також є образи Лесі Українки та Івана Франка.

У живописі Шевченко разом з майданівцями носив шини.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 2

До Дня народження Шевченка у Кременчузі у 2014 році було створене ще одне графіті, присвячене подіям на Майдані.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 3

А це графіті того ж року з’явилося на стіні заводу «Більшовик» у Києві.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 4

Образ Шевченка став одним із символів Майдану: протестувальники і на щитах несли портрет Кобзаря.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 5

Кобзар долучився і до ленінопаду.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 6

У березні 2014 року скульптор Володимир Заєць на Майдані давав охочим молоток, аби гуртом різьбити Тараса Шевченка. З огляду на те, скільки було співавторів, він хотів зафіксувати це у Книзі рекордів Гіннеса.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 7

За рік після Революції Гідності Мінкульт зобразив поета у військовій формі і провів радіомарафон «Шевченко мобілізує».

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 8

Шевченко і повномасштабне вторгнення

Шевченко одним із перших з’явився на бордах після 24 лютого 2022 року. Про таку «зовнішню рекламу» Кобзаря рух «Чесно» писав до перших 100 днів повномасштабної війни.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 9

Коли ЗСУ у Балаклії здерли один з рашистських бордів, там виявився борд Шевченка з його словами: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!».

На новітніх плакатах Шевченко є і з джавелінами, і з байрактарами.

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 10

В інформаційному спротиві використовували й старі плакати з Кобзарем. Плакат Василя Касіяна «Гнів Шевченка – зброя перемоги» у соцмережах трансформували. У гаслі «Смерть фашистським окупантам» літеру «ф» замінили на «р», і вийшло «Смерть рашистським окупантам», пише «Історична правда».

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 11

У інформаційному спротиві Шевченко важливий не лише в образі воїна. Окрему увагу він відіграє, коли митці хочуть продемонструвати силу духу українців. Ось одна з арт-робіт Катерини Лісової «Бородянський рушник»:

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 12

Марки, які також завжди були частиною інформаційного спротиву, завжди вшановували Шевченка. Приміром, Пошта Української народної республіки у 1919-1920 роках випускала таку 20-гривневу марку: 

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 13

А ось марка, яку видали у 1961 році із цитатою «Заповіту»:

Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн фото 14

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» про Музей боротьби зі зрадниками.

Ірина Федорів, головна редакторка Руху «Чесно»

Читайте також:
Теги: художник Тарас Шевченко Мінкульт історія

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