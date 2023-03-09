Шевченко мобілізує. Як Кобзар веде у бій під час революцій і воєн

Тарас Григорович – захисник і бунтар

Після Революції Гідності образ Тараса Шевченка в інформаційному спротиві став значно сильнішим. Він відображав і військову міць, і незламність українців.

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До дня народження Шевченка Рух «Чесно», який веде онлайн-виставку «Інфоспротив», зібрав графіті, картини, мурали та марки із зображенням письменника.

Участь Шевченка у Революції Гідності

Шевченко відігравав особливу роль і під час Революції Гідності. Так, у лютому 2014-го на Грушевського художник під псевдонімом Соціопат створив графіті із зображенням Кобзаря-майданівця.

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Коли власник магазину вирішив витерти артефакт Революції зі стін будівлі, йому розгромили вітрину, і врешті графіті відновили. Поряд з Шевченком серед «Ікон Революції» також є образи Лесі Українки та Івана Франка.

У живописі Шевченко разом з майданівцями носив шини.

До Дня народження Шевченка у Кременчузі у 2014 році було створене ще одне графіті, присвячене подіям на Майдані.

А це графіті того ж року з’явилося на стіні заводу «Більшовик» у Києві.

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Образ Шевченка став одним із символів Майдану: протестувальники і на щитах несли портрет Кобзаря.

Кобзар долучився і до ленінопаду.

У березні 2014 року скульптор Володимир Заєць на Майдані давав охочим молоток, аби гуртом різьбити Тараса Шевченка. З огляду на те, скільки було співавторів, він хотів зафіксувати це у Книзі рекордів Гіннеса.

За рік після Революції Гідності Мінкульт зобразив поета у військовій формі і провів радіомарафон «Шевченко мобілізує».

Шевченко і повномасштабне вторгнення

Шевченко одним із перших з’явився на бордах після 24 лютого 2022 року. Про таку «зовнішню рекламу» Кобзаря рух «Чесно» писав до перших 100 днів повномасштабної війни.

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Коли ЗСУ у Балаклії здерли один з рашистських бордів, там виявився борд Шевченка з його словами: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!».

На новітніх плакатах Шевченко є і з джавелінами, і з байрактарами.

В інформаційному спротиві використовували й старі плакати з Кобзарем. Плакат Василя Касіяна «Гнів Шевченка – зброя перемоги» у соцмережах трансформували. У гаслі «Смерть фашистським окупантам» літеру «ф» замінили на «р», і вийшло «Смерть рашистським окупантам», пише «Історична правда».

У інформаційному спротиві Шевченко важливий не лише в образі воїна. Окрему увагу він відіграє, коли митці хочуть продемонструвати силу духу українців. Ось одна з арт-робіт Катерини Лісової «Бородянський рушник»:

Марки, які також завжди були частиною інформаційного спротиву, завжди вшановували Шевченка. Приміром, Пошта Української народної республіки у 1919-1920 роках випускала таку 20-гривневу марку:

А ось марка, яку видали у 1961 році із цитатою «Заповіту»:

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» про Музей боротьби зі зрадниками.

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Ірина Федорів, головна редакторка Руху «Чесно»