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Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  
фото: Генштаб

Елегіюс Павлавічус: «Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років»

У Росії вистачить військових ресурсів для війни проти України ще на два роки. Про це заявив глава військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічус, пише Sky News.

«Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років», – сказав Павлавічус.

За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР. «Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки», – додав голова розвідки Литви.

Нагадаємо, уряд Литви готує для України новий пакет допомоги. Вільнюс уже надав Києву допомогу на суму майже 409 млн євро. Велика частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1 600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як «Інтерфлекс». Також планується розробити курс із розмінування в Литві у співпраці з країнами Північної Європи.

Теги: розвідка Литва озброєння боєприпаси росія

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