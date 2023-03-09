Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  

Елегіюс Павлавічус: «Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років»

У Росії вистачить військових ресурсів для війни проти України ще на два роки. Про це заявив глава військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічус, пише Sky News.

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«Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років», – сказав Павлавічус.

За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР. «Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки», – додав голова розвідки Литви.

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Нагадаємо, уряд Литви готує для України новий пакет допомоги. Вільнюс уже надав Києву допомогу на суму майже 409 млн євро. Велика частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1 600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як «Інтерфлекс». Також планується розробити курс із розмінування в Литві у співпраці з країнами Північної Європи.