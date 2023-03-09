Експерт пояснив, чому «миролюбиві» росіяни їдуть убивати українців

«Сакральні міфи мають реальні наслідки»

Віддавна один із ключових російських механізмів – це сакралізація. Тож окупанти, які росли під впливом культу війни, нині їдуть убивати українців. Про це розповів експерт медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен.

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У СРСР був культ війни, схожий на релігійний. З усіма релігійними ознаками – священні місця, священні дати, священні ходи – паради, зі священними текстами. У школі діти все це вчили. Христензен переконаний, що наявність такого культу поділяє людей на свій-чужий. Належність до культу накладає табу: про що можна говорити, а про що – ні.

«Сакральні міфи неспростовувані. Тобто немає фактів, чи логічних аргументів, здатних їх спростувати. Немає фактів, здатних спростувати віру в «українських нацистів» всередині російського культу війни. Будь-яка інформація, що суперечить сакральному міфу, буде відкинута його прихильниками», – зауважив експерт медіацентру.

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Він розповів приклад із 2015 року, коли директор держархіву РФ, доктор історичних наук, професор Сергій Мироненко розсекретив документи, які свідчили, що радянський міф про 28 панфіловців – це вигадка. У результаті його звільнили. І ось, як відреагував на це міністр культури Росії Мединський: «Моє глибоке переконання полягає в тому, що навіть, якби ця історія була вигаданою від початку і до кінця, навіть якби нічого такого не було – це свята легенда, яку не можна чіпати. А люди, які це роблять – кінчені покидьки». Це приклад сакралізації: свята легенда – не можна торкатися. Документи, факти не мають значення. Вони будуть відкинуті прихильниками культу.

«Сакральні міфи мають реальні наслідки. Якщо віра в «страшних нацистів» призводить до того, що люди їдуть в іншу країну вбивати та помирати, то цей міф призводить до зміни реальності. І нам колись доведеться з цим міфом щось робити. Адже поки ми не зробимо цього, Україна ніколи не буде в безпеці», – наголосив Христензен.

В офіційній радянській доктрині СРСР – миролюбна держава, усі дії якої освячені, виправдані Великою перемогою. Їй протистоять вороги, зазвичай, один – великий, а інші – його агенти, що йому «продалися». У колективному підсвідомому суспільства люди, звісно, приєднуються до абсолютного добра. А хто сумнівається в діях радянської влади – вороги народу, агенти абсолютного зла.

Вороги постійно змінювалися в радянському міфі. До 1941 року Німеччина була дружньою державою. Гітлер та Сталін обмінювалися вітальними телеграмами. А місце головного ворога займали «англо-французькі розпалювачі війни». Потім Німеччина стала ворогом, а Велика Британія і Франція – союзниками. Після 1945 місце головного ворога надовго посіли США. Під час перебудови у СРСР США стали союзником. Зараз для Росії це знову головний ворог.

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«Ненависть вимикає критичне мислення. Люди, які звикли ненавидіти, не помічають, як їм змінюють ворогів. Наприклад, декілька років тому ми бачили, як Туреччина стала дружньо-ворожою державою. До Туреччини такою державою була Україна», – зазначив експерт.

До того ж чим більше нація чинила опір радянській окупації, русифікації, тим вище місце посідали «демони» цієї нації в пантеоні радянського культу ворогів. Чим більше сьогодні якась нація чинить опір контролю з боку Кремля, тим більша ймовірність, що її прирівняють до «фашизму», «нацизму», «тероризму» та інших «демонів» боку кремлівської пропаганди.