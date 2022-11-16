НАТО назвало свої топ-пріоритети перед Україною
Столтенберг: «Наш головний пріоритет заразнадати Україні більше систем протиповітряної оборони»
Одним з головних пріоритетів для Північноатлантичного альянсу, після інциденту у Польщі, залишається надання Україні систем протиповітряної оборони. Про це повідомив генеральний секретар НАТО ЄнсаСтолтенберг.
«НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони», – заявив Столтенберг.
Він нагадав, що сьогодні відбудеться зустріч Контактної групи по Україні, під час якої союзники по НАТО та країни-партнери продовжать координацію зусиль у наданні військової допомоги Україні. Протягом останнього часу ці зусилля були зосереджені на системах протиповітряної оборони, особливо після того, як росія розпочала атаки проти українських міст і цивільної інфраструктури кілька тижнів тому.
Столтенберг зауважив, що Україна отримала батареї Nasams від Іспанії та від інших союзників. Нещодавно Швеція зробила нові оголошення про надання додаткової підтримки, у тому числі – в організації протиповітряної оборони для України.
Раніше повідомлялося, що після падіння ракети на території Польщі після обстрілу Росією, Німеччина та партнери НАТО не розглядають можливість запровадження безпольотної зони над Україною.
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