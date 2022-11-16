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НАТО пояснило, чи закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО пояснило, чи закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі
У НАТО заявили, що хочуть уникнути подальшої ескалації війни в Україні
фото з відкритих джерел

У Берліні зазначили, що закриття неба над Україною нібито створить загрозу прямої конфронтації між Росією та НАТО

Після падіння ракети на території Польщі після обстрілу Росією, Німеччина та партнери НАТО не розглядають можливість запровадження безпольотної зони над Україною. Про це заявив представник президента Німеччини, пише The Guardian.

У Берліні зазначили, що закриття неба над Україною нібито створить загрозу прямої конфронтації між Росією та НАТО.

«Разом з усіма нашими союзниками ми погоджуємося з тим, що хочемо уникнути подальшої ескалації цієї війни в Україні», – додав він.

Нагадаємо, вчора у Польщі неподалік кордону з Україною пролунав вибух. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберг, швидше за все, вибух був викликаний падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру. Незважаючи на це НАТО покладає відповідальність за інцидент на Москву.

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: ракета НАТО Польща Німеччина вибух

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