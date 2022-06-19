НАТО планує оголосити Росію загрозою безпеці

НАТО більше не говоритиме про Росію як про партнера

Учасники майбутнього саміту НАТО в Мадриді планують оголосити про те, що Росія більше не партнер Альянсу, а загроза миру та стабільності. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild.

Країни НАТО планують схвалити концепцію нової стратегії на саміті. Досі як «партнер» згадувалася Росія.

«Якщо зміниться світ, зміниться НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності», – повідомив генеральний секретар.

За його словами, Китай також з'явиться у концепції.

«Тому що піднесення Китаю – це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці», – додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.