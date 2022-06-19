Генсек НАТО спрогнозував, скільки може тривати війна в Україні

Генеральний секретар НАТО закликає членів Альянсу не зупинятися у підтримці України

Очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні триватиме роками, а українські сили зіткнулися з посиленням російських нападів після того, як виконавча влада Євросоюзу рекомендувала надати Києву статус кандидата на вступ до блоку. Про це Столтенберг сказав у розмові з німецьким тижневиком Bild am Sonntag, пише Reuters.

Очільник НАТО також наголосив, що постачання ЗСУ найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу від російського контролю.

«Ми повинні готуватися до того, що це може тривати роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі … не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування», – сказав він.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив схожий прогноз щодо тривалості війни Росії проти України. Він закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою. Джонсон заявив, що російському президенту Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.