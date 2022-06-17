НАТО збільшить кількість свої сил на східному фланзі
НАТО готує нову модель сил, яку узгодять на саміті
НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді. Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, повідомляє Укрінформ.
«Нову модель сил, я впевнений… на саміті ми узгодимо. Не тільки модель, а й готовність союзників надати необхідні сили, щоб наповнити цю модель змістом, потужністю, військами», – сказав він.
Нова модель щодо сухопутних військ містить, за словами генсека НАТО, три елементи:
- Нарощення присутності бойових груп. Тільки за останні місяці на терені від країн Балтії до Чорного моря їх кількість було збільшено з чотирьох до восьми, зазначив Столтенберг. Зокрема, Франція очолила бойову групу в Румунії, «інші союзники теж активізувалися». Він уточнив, що союзники готові збільшити кількість військ з вищим рівнем командування й управління, аби поліпшити організацію отримання підкріплення.
- Попереднє розміщення більшої кількості озброєння, «оскільки часто потрібен час для перевезення важких вантажів».
- Попереднє закріплення військ за конкретними територіями. Вони тренуватимуться в тих регіонах, за які нестимуть відповідальність, пояснив генсек НАТО.
Столтенберг зазначив, що на передовій розміщатимуться не всі війська, а лише частина з них. Решта перебуватимуть у своїх країнах, але в разі потреби будуть готові до швидкого перекидання на східний фланг.
Нагадаємо, у Брюсселі відбулося дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Крім того, 15 червня, під егідою США відбулася третя зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн-3»). Союзники по Альянсу погодили невідкладні заходи із військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.
Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.